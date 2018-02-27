Союзные программы стимулируют создание инновационных производств - Шумилин

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзные программы стимулируют создание инновационных производств, заявил председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин на совместном заседании коллегии Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзные программы, в которых задействованы научно-производственные коллективы Беларуси и России, являются важным фактором, стимулирующим создание инновационных высокотехнологичных производств. Эти программы имеют ярко выраженный научно-технический характер и направлены на развитие передовых технологий, важных для Беларуси и России, а также создание производственной базы для импортозамещения в стратегических высокотехнологичных отраслях промышленности", - сказал Александр Шумилин.

Беларусь и Россия реализовали более 50 программ Союзного государства, в том числе около 40 - научно-технических. В 2017 году осуществлялась реализация восьми научно-технических программ. Например, программа "Спинальные системы" позволит значительно улучшить результаты медицинской реабилитации детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, сократить материальные затраты на их лечение в 3-4 раза и сроки стационарного лечения в 1,5-2 раза. Результатом программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" станет разработка собственного программного продукта численных моделей прогнозирования погоды. Программа "ДНК-идентификация" позволит создать современные ДНК-технологии и методики, позволяющие обеспечить повышение уровня профилактики и раскрываемости преступлений. Научно-техническая программа "Комбикорм-СГ" снизит в 1,5-2 раза стоимость кормов, а значит, и себестоимость конечного продукта животноводческих хозяйств.

В Союзном государстве создана Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства. На первом заседании комиссии, которое прошло в ноябре 2017 года в Минске, обсуждались вопросы разработки и реализации в 2018-2020 годах союзной программы по оценке современного состояния и сопряженности научно-технологического пространства и экономик двух государств.

Совместное заседание коллегий Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России прошло сегодня в Минске. Стороны обсудили выполнение первоочередных задач развития Союзного государства в сфере образования, науки и молодежной политики, рассмотрели ход реализации государственной политики в сфере образования в Беларуси и России, перспективные направления формирования общего образовательного пространства.-0-