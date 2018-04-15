Сокол: прорабатывается вопрос доставки в 2018 году белорусского гуманитарного конвоя в Украину

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается вопрос доставки в 2018 году второго гуманитарного конвоя в Украину, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста была доставлена белорусская гуманитарная помощь для украинских граждан, находящихся в зоне конфликта по обе стороны линии разграничения (общий вес 58 т, продукты питания и предметы гигиены). Сейчас мы прорабатываем вопрос доставки в текущем году второго гуманитарного конвоя", - сказал посол.

Игорь Сокол подчеркнул, что сотрудничество Беларуси с Украиной в гуманитарной сфере носит партнерский и взаимовыгодный характер. "В 2017 году состоялись три встречи на высшем уровне, на которых обсуждались вопросы развития взаимовыгодных отношений между Беларусью и Украиной в различных областях, в том числе в гуманитарной. Кроме того, в прошлом году подписан ряд двусторонних документов, которые заложили правовую основу сотрудничества в гуманитарной сфере. Это программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта на 2017-2018 годы, соглашение о сотрудничестве в сфере межнациональных отношений, программа сотрудничества в сфере культуры на 2017-2021 годы", - отметил он.

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