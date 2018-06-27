Сокращение числа занятых в экономике замедляется - Костевич

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение числа занятых в экономике Беларуси замедляется. Об этом заявила в проекте "Сферы национальных интересов" на телеканале "Беларусь 1" министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

"Вслед за экономическим ростом, действительно, улучшается ситуация на рынке труда. Замедляется темп снижения занятых в экономике. Вынужденная неполная занятость сократилась в два раза по сравнению с прошлым годом. И это всего лишь 2% от списочной численности. Имеется в виду средний и крупный бизнес, который мониторится ежемесячно", - рассказала Ирина Костевич.

Особое внимание она обратила на главный показатель рынка труда - уровень фактической безработицы. "Есть пока данные лишь за февраль - 5,1%. Это 260 тыс. безработных в возрасте 15-74 года. Оценка проводится в соответствии с международной методологией. Если посмотреть 2017 год, то было 5,6% безработных, в 2016-м - 5,8%. То есть мы видим поступательное улучшение", - отметила министр.

Количество вакансий свидетельствует о том, что спрос на рабочую силу растет. "По оперативным данным, есть 76 тыс. вакансий. То есть наниматели ждут рабочую силу, и прежде всего - квалифицированную", - подчеркнула Ирина Костевич. Она добавила, что за 5 месяцев с начала года переподготовку прошли более 3 тыс. человек по востребованным профессиям.

Кроме ротации кадров ситуация улучшается за счет создания новых рабочих мест. "Ежемесячный мониторинг показал, что на средних и крупных предприятиях темп роста создания новых рабочих мест составляет 115%. Если в прошлом году за 5 месяцев их было создано 11 тыс., то за аналогичный период 2018-го - 13 тыс. Что касается новых предприятий, то здесь темп роста - 110%", - привела данные министр. Даже индивидуальные предприниматели показывают рост - за 5 месяцев их зарегистрировано на 4% больше, чем за тот же период прошлого года.-0-