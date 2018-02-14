Сокращение дебиторской задолженности станет важным направлением сотрудничества КГК Беларуси и коллег из Казахстана

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по сокращению дебиторской задолженности станет важным направлением совместной деятельности высших органов финансового контроля Беларуси и Казахстана. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, подводя итоги визита в Беларусь делегации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несколько лет мы работаем со Счетным комитетом Казахстана по проверке правильности зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС, - отметил Леонид Анфимов. - В ходе этого визита договорились также о взаимодействии по сокращению дебиторской задолженности. Это требуется сегодня от всех государственных органов, прежде всего от Генпрокуратуры и Комитета госконтроля. Мы ведь не можем выйти на проверку субъекта хозяйствования, который является резидентом Казахстана. Поэтому Счетный комитет будет оказывать поддержку в меру своих компетенций, чтобы дебиторская задолженность была погашена".

Взаимный интерес представляет борьба с лжепредпринимательскими структурами, которые способствуют организации теневого бизнеса в Беларуси и Казахстане. Комитеты объединят усилия, чтобы пресекать деятельность таких структур, направленную на уклонение от уплаты налогов.

"Также импонирует, как ведется отбор и подготовка кадров у коллег, выполнение научно-исследовательских работ, связанных с контрольной деятельностью. Мы будем изучать опыт Счетного комитета Казахстана, который может быть полезен при реализации норм указа №376 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь", - подчеркнул Леонид Анфимов.

В свою очередь совершенствование белорусского законодательства о контрольной (надзорной) деятельности вызвало большой интерес у представителей Счетного комитета Казахстана.

Трехдневный визит, организованный с целью обмена опытом и обсуждения перспективных направлений сотрудничества, завершается 14 февраля. Состоялись встречи с руководством КГК, коллеги из Казахстана познакомились с работой его структурных подразделений, уделив особое внимание повышению эффективности использования бюджетных средств и государственной собственности. Также гости побывали в Парке высоких технологий, на крупных предприятиях Беларуси.

Счетный комитет является высшим органом государственного аудита и финансового контроля Казахстана. Сотрудничество высших органов финансового контроля Беларуси и Казахстана осуществляется как на двухсторонней, так и многосторонней основе (в рамках ЕАЭС, Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, международных организаций ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ).-0-