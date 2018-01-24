Соляная пещера появится в Республиканской детской больнице медреабилитации

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс галотерапии для тяжелобольных детей появится в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком Городке. Его построят на средства, собранные во время благотворительной акции "Вызов 100 000: #velcombegom", сообщили БЕЛТА организаторы акции.

Искусственную соляную пещеру планируется открыть в феврале. Она займет площадь в 18 кв.м и будет включать в себя климатическую камеру с системой "живого воздуха", центром управления и раздевалкой. Пол и стены покроют лечебной солью, а специальный прибор будет распылять ионы натрия и хлора до мельчайших дисперсных частиц для лучшего усвоения. В соляной пещере организуют зону релакса с креслами, а для процедур предусмотрено музыкальное сопровождение. За день здесь смогут проходить лечение до 60 юных пациентов.

"Дети, которые находятся на длительном лечении, особенно восприимчивы к инфекциям. А любое заражение организма может обострить хроническое заболевание, - отметила главный врач больницы Галина Родионова. - Доказано, что галотерапия эффективна в профилактике ОРЗ, воспалений и заболеваний верхних дыхательных путей. Тем самым новая процедура поможет в реабилитации детей, которые преодолели тяжелые болезни или продолжают с ними бороться".

"Новая аппаратура и соляная пещера для детей - результат вклада белорусов. Десятки тысяч неравнодушных суммарно преодолели расстояние в 2,5 экватора, а компания velcom перевела рекордную для такого рода инициатив сумму, Br100 тыс., на счет больницы, - уточнил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. - Идея бегать в помощь другим набирает популярность: все больше людей приобщаются к здоровому образу жизни и благотворительности. Многие из них уже внесли вклад в строительство безбарьерного стадиона в Ивенце и комплекса галотерапии в Острошицком Городке".

Кроме того, Республиканской детской больнице медреабилитации передано 50 планшетов с бесплатной связью на 5 лет. "Многие наши пациенты нуждаются в психологической реабилитации. Из-за долгого пребывания в больницах они не имеют возможности полноценно общаться со сверстниками, часто становятся замкнутыми, их самооценка снижается. Планшеты поднимают им настроение, к тому же стали хорошим подспорьем для психологов. Теперь ребенок может самостоятельно загрузить те или иные тесты, просмотреть свои результаты и перейти к играм на развитие навыков восприятия", - рассказала главврач больницы.

Республиканская детская больница медицинской реабилитации представляет собой единственный в стране центр, где проходят восстановление дети с гемофилией, онкологией и болезнями почек. В течение года в центре принимают около 3100 детей.-0-