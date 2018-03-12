Сообщений о "минировании" школ становится меньше

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сообщений о "минировании" учебных заведений становится все меньше. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юрия Караева, недавняя волна анонимных звонков о "минировании" зданий в России Беларусь не затронула. "Такие звонки у нас есть, их количество равномерно на протяжении нескольких лет, связаны они чаще всего почему-то с вокзалами. Раньше много подобных звонков поступало от детей о "минировании" школ. Сейчас благодаря пропагандистской работе и неотвратимости наказания количество звонков этой категории пошло на спад. По этой же причине стали меньше шутить при досмотре в метро", - сказал он.

За прошлый год военнослужащие внутренних войск 22 раза выезжали по сигналу "объект заминирован" и 572 - по сообщению "обнаружен подозрительный предмет". "Подозрительными предметами обычно оказываются забытые личные вещи: сумки, чемоданы. К подобным звонкам наши саперы готовы, они натренированы оперативно выехать по сигналу, осмотреть место, предпринять все необходимые меры для эвакуации граждан. Все это служит тому, что звонивших всегда находят", - отметил Юрий Караев.-0-