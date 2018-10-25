25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав и функции Совета по развитию предпринимательства будут обновлены, рассказал в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра, глава Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

"Состав совета будет обновлен. Уже год мы проработали в новом составе совета с новыми функциями. Конечно, надо на это все посмотреть более прагматично. Поэтому какие-то новые функции, может быть, оптимизация старых найдут отражение в новой редакции указа о Совете по развитию предпринимательства", - сказал Александр Турчин.

По его мнению, возможно и сокращение числа членов совета. "Все люди уважаемые, занятые, иногда просто нам сложно собрать заседание совета. Может, он должен быть более мобильным, чтобы мы могли иметь возможность чаще собираться, это дискуссионный вопрос", - отметил он.

Проект новой редакции указа о Совете по развитию предпринимательства может быть подготовлен до конца нынешнего года.

Что касается советов по развитию предпринимательства, созданных на региональном уровне, то пока к их работе есть вопросы. "Твердой уверенности, что они работают так, как должны были работать, у меня нет. Возможно, это пока период их становления, пройдет время, они окрепнут и будут более решительно отстаивать интересы бизнеса", - предположил Александр Турчин.-0-