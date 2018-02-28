Сотрудничество Беларуси и Японии в гуманитарной сфере эффективно - Скакун

28 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Японии в гуманитарной сфере эффективно. Такую точку зрения выразил директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун на торжественной церемонии подписания контракта на выделение гранта для реализации проекта японской правительственной программы "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", передает корреспондент БЕЛТА.

Контракт подписали временный поверенный в делах Японии в Республике Беларусь Асамура Такао и главный врач УЗ "Детская поликлиника №1 г. Гродно" Ирина Луканская

В соответствии с документом, который в торжественной обстановке подписан в департаменте по гуманитарной деятельности, Япония закупит физиотерапевтические аппараты на $78,3 тыс. для Гродненской детской поликлиники №1.

Валерий Скакун напомнил, что грантовая программа реализуется в Беларуси с 2004 года и поблагодарил японскую сторону за внимание к решению проблем, связанных с последствиями для Беларуси аварии на Чернобыльской АЭС.

В свою очередь временный поверенный в делах Японии в Беларуси Асамура Такао отметил, что в департаменте по гуманитарной деятельности уже второй раз в этом году проходит подобная церемония. В начале февраля Япония также выделила грантовую помощь на закупку медицинского оборудования для Гомельской, Кормянской и Ивановской больниц. Благодаря подписанному сегодня грант-контракту Гродненская детская поликлиника №1 сможет закупить четыре аппарата для различных видов терапии (магнито- и электротерапии, а также для комбинированной электро-, ультразвуковой и магнитолазерной терапии).

Асамура Такао

Японский дипломат выразил надежду, что данный проект будет способствовать еще более высокому качеству реабилитации и оздоровления детей. Он подчеркнул важность программы "Корни травы", целью которой является поддержка людей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Японский народ не может оставаться равнодушным к этой трагедии, поскольку не понаслышке знает о ядерных катастрофах", - сказал Асамура Такао. По словам временного поверенного, данный проект станет в Беларуси 42-м.

Заместитель начальника управления Азии, Австралии и Океании внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Кольцов выразил благодарность посольству Японии в Беларуси за осуществление данной программы. Он высоко оценил всестороннее белорусско-японское сотрудничество и выразил убежденность, что в дальнейшем двусторонние контакты, в том числе в гуманитарной сфере, будут укрепляться.-0-

Дмитрий Кольцов

Фото Геннадия Жинкова