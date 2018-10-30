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Сотрудничество молодежи стран СНГ обсудят в Ереване 7-8 ноября

Общество 30.10.2018 | 15:21
Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по делам молодежи государств Содружества пройдет 7-8 ноября в Ереване, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Во время встречи планируется обсудить выполнение плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ до 2020 года и подготовку аналогичной стратегии на 2021-2030 годы.

Члены совета также рассмотрят вопросы, касающиеся реализации международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" и развития взаимодействия стран Содружества в поддержке молодежного добровольческого движения. Будут также обсуждены различные аспекты подготовки Форума молодежных организаций стран Содружества и сотрудничество в области развития молодежного предпринимательства.-0-

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заседания, молодежь, СНГ
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