Сотрудничество с адвокатами позволяет будущим инвесторам убедиться в защите их интересов - Чайчиц

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с адвокатами позволяет будущим инвесторам убедиться в защите их интересов. Такое мнение высказал председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц во время встречи с представителем делегации Гонконга, прибывшей в Минск для обсуждения вопросов сотрудничества с предприятиями Беларуси, адвокатом Амброузом Лам, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Виктора Чайчица, работа с адвокатами Беларуси в первую очередь поможет будущим инвесторам убедиться, что здесь их интересы будут защищены. "Беларусь становится интересной для инвесторов. Главная наша задача - дать инвестору правовые гарантии государства. Значительную помощь экономике страны здесь могут оказать именно адвокаты", - отметил он.

Правовая работа по вопросам привлечения и сопровождения инвестиций в Беларуси - новый вид юридической помощи, который оказывают адвокаты в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь". При этом первоочередная задача заключается в правовом просвещении. Профессиональная подача информации о законодательной базе страны позволит активнее привлекать инвесторов.

На встрече в БРКА сегодня обсуждался вопрос возможного сотрудничества зарубежного бизнеса с белорусскими предприятиями и вложения инвестиций в экономику страны.-0-