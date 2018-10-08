Сотрудничество в области окружающей среды обсудят страны СНГ в Душанбе

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Межгосударственного экологического совета государств-участников Содружества Независимых Государств пройдет в Душанбе 10-11 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что члены Межгоссовета обсудят 8 вопросов. В частности, на встрече будут рассмотрены перспективные направления, касающиеся сотрудничества в области окружающей среды в СНГ, а также взаимодействия с другими интеграционными образованиями. Состоится обмен передовым опытом стран Содружества в области политики охраны биоразнообразия, атмосферного воздуха и недр, будут обсуждаться вопросы, касающиеся разработки методологии по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде.

В Исполкоме СНГ рассказали, что для координации взаимодействия стран Содружества, решения вопросов экологической безопасности, придания нового импульса экологическому сотрудничеству правительства стран Содружества решили реформировать Межгосударственный экологический совет, созданный в феврале 1992 года, и приняли в мае 2013 года в Минске новое соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Документ подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

Основные задачи и функции Совета - содействие в исполнении решений в области охраны окружающей среды, принятых высшими органами отраслевого сотрудничества Содружества, координация политики в области охраны окружающей среды, подготовка рекомендаций по гармонизации нормативных правовых актов в этой сфере, содействие разработке общих методических подходов в области экономики природопользования и охраны окружающей среды. Кроме того, он призван содействовать реализации межгосударственных и региональных программ и проектов в области природопользования, экологической безопасности и информирования, развитию межгосударственной системы экологического мониторинга, разрабатывать общие подходы и осуществлять согласованные мероприятия по восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, имеющих общие для стран Содружества ареалы.

Межгосударственный экологический совет содействует разработке и применению методов предотвращения влияния генетически измененных организмов на компоненты биологического разнообразия, а также минимизации вреда от инвазии агрессивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений, осуществляет согласованную научно-техническую деятельность в области охраны окружающей среды, организовывает скоординированные фундаментальные и прикладные экологические исследования, совершенствует экологическое образование и воспитание. Он организовывает обмен опытом работы и повышение квалификации специалистов в области охраны окружающей среды, содействует развитию и совершенствованию системы экологической экспертизы, а также в вопросах развития и внедрения альтернативных источников энергии. -0-