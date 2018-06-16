Сотрудник МИД с 10-летней дочерью победил в дипломатическом турнире по теннису в Минске

Владимир Макей (справа) и победители в смешанном разряде представитель МИД РБ Николай Овсянко с дочерью Ульяной

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Николай Овсянко и его 10-летняя дочь Ульяна стали победителями третьего дипломатического турнира по большому теннису в смешанном парном разряде, передает корреспондент БЕЛТА.

В парном разряде среди мужчин сильнейшими оказались почетный консул Кыргызстана в Беларуси Игорь Чивель и его сын Никита.

В турнире также приняли участие главы и сотрудники диппредставительств Германии, Великобритании, Турции, Румынии, Бразилии, Венесуэлы, России, Украины, Франции, а также Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития.

Награды в этот раз разыгрывались только в парных разрядах, причем некоторые из команд формировались из представителей разных стран либо членов семьи.

"То, что происходило на кортах, ассоциируется и с нашим внешнеполитическим курсом. Мы продвигаем семейные ценности, идею диалога, контактов между людьми, дружбы", - рассказал журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.

Он подчеркнул, что неформальные встречи дипломатов, в том числе и на спортивных площадках, помогают углубить контакты. "Очень важно человеческое общение, такие встречи сближают", - подчеркнул министр.-0-

Фото Максима Гучека