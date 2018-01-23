Сотрудники "БелавтоМАЗа" станут участниками пилотного проекта по здоровому образу жизни

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники заводов холдинга "БелавтоМАЗ" станут участниками пилотного проекта "Ваш стиль жизни - Ваше здоровье", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель Городского центра здоровья Снежана Кавриго.

Проект предполагает формирование ответственного отношения к своему здоровью. Руководящий состав и профсоюзные лидеры предприятий каждую неделю будут посещать занятия, слушать лекции медиков, а также участвовать в тренингах. Их обучат правилам первой помощи, проведению небулайзерной терапии и др. Полученными знаниями по цепочке они будут делиться с рабочими. Таким образом организаторы намерены привлечь максимальное число сотрудников, воздействуя на поведенческие факторы риска.

Торжественное открытие проекта состоится 25 января.

После его реализации будут проанализированы результаты, проработан наиболее оптимальный вариант для распространения опыта на весь город. В перспективе планируется подключить к проекту другие предприятия столицы.

Это не первый проект, направленный на привлечение внимания населения к сохранению и поддержанию своего здоровья. Городской центр здоровья работает с различными возрастными группами, в том числе школьниками и студентами учреждений высшего образования. Взаимодействие с работающим населением - следующий шаг.

Организаторы - Городской центр здоровья ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" и Комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-