Сотрудники БЕЛТА награждены благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Белорусского телеграфного агентства награждены благодарностью министра сельского хозяйства и продовольствия. Церемония награждения состоялась сегодня в Минсельхозпроде, передает корреспондент БЕЛТА.

За активное участие и личный вклад в организацию проведения торжественного чествования передовиков агропромышленного комплекса Беларуси награждены ведущий фотокорреспондент редакции визуальной информации БЕЛТА Рамиль Насибулин и художник-дизайнер компьютерной графики отдела поддержки и развития интернет-ресурсов БЕЛТА Наталья Барма.

Рамиль Насибулин

Наталья Барма

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц поблагодарил представителей СМИ за донесение правдивой информации о белорусском сельском хозяйстве до читателей, за освещение торжественного чествования передовиков АПК Беларуси с участием главы государства, которое состоялось 9 февраля. За личный вклад в организацию чествования также удостоены благодарности министра педагоги ГУО "Детская школа искусств №2 г.Минска".

Леонид Заяц во время церемонии

За добросовестную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие хлебопекарного и кондитерского производства во время церемонии были награждены почетными грамотами и благодарностями победители международных чемпионатов, олимпиад кондитерского искусства.-0-

Фото Рамиля Насибулина