Сотрудники Института тепло- и массообмена НАН удостоены международной премии Юрия Островского

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси Николай Базылев и Никита Фомин удостоены международной премии имени Юрия Островского за лучшие научные работы в области оптической голографии и интерферометрии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Награда присуждена за монографию "Количественная визуализация течений, основанная на спекл-технологиях", которая вышла в издательском доме "Белорусская наука" в 2016 году. Работа сотрудников института была единогласно поддержана оргкомитетом премии.

Конкурс на присуждение премии имени Юрия Островского проводится ежегодно с 1997 года. Премия присуждается Физико-техническим институтом имени А.Ф.Иоффе (Санкт-Петербург). К рассмотрению принимаются работы или циклы работ, выполненные в СНГ и опубликованные в течение пяти лет, предшествующих году проведения конкурса.-0-