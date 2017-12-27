Сотрудники кадастрового агентства получили благодарности за содействие по делу "черных риелторов"

27 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук вручил сегодня благодарственные письма и денежные премии за содействие в раскрытии преступлений "черных риелторов" сотрудникам Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД облисполкома.

"Благодаря бдительности сотрудников агентства этому резонансному делу был придан новый импульс, который в том числе позволил пресечь действия преступников. Состояние правопорядка в любом обществе в большой степени зависит от активной гражданской позиции каждого из нас. Всеобщими усилиями мы достигнем еще лучшего качества состояния правопорядка. Поэтому от себя лично и от офицерского собрания УВД выражаю вам искреннюю благодарность. Вы - пример сознательности и неравнодушного отношения к происходящему", - подчеркнул Александр Ковальчук. Благодарственные письма и денежные премии он вручил бывшему директору предприятия Геннадию Лукьянову, начальнику производственного управления Алесе Медюхо и начальнику отдела по контролю за качеством выполняемых работ Андрею Атрошкину.

Геннадий Лукьянов в свою очередь отметил, что достижение такого результата стало возможным благодаря профессионализму трудового коллектива предприятия, каждый из работников которого четко выполнил поставленные перед ними задачи.

Алеся Медюхо в беседе с журналистами заметила, что не считает свои действия чем-то выдающимся: просто качественно и добросовестно выполняла свою работу. "Мы не догадывались о масштабах происходящего, однако понимали, что, когда приходят подобные поручения, речь идет о чем-то очень серьезном. Была информация по нескольким объектам имущества, по которым могли поступить заявления, заказы и так далее, то есть то, с чем могут обратиться потенциальные жертвы преступления. Поэтому задача была отследить и вовремя предупредить. Что мы и сделали. Я очень рада, что благодаря в том числе и нашему вкладу удалось предотвратить совершение новых преступлений и спасти жизни людей", - сказала она.

Как сообщалось, проходившие по делу "черных риелторов" четверо могилевчан совершали преступления на протяжении шести лет - с 2009 по 2015 год. Жертв выбирали из числа одиноких граждан, злоупотребляющих алкоголем. Пользуясь тяжелым материальным положением людей, они уговаривали их продать жилье, а взамен обещали помочь с приобретением нового. Непосредственно перед заключением сделки фигуранты дела определяли место на одном из сельских кладбищ Могилевского района, где в будущем планировали захоронить жертву. За небольшие деньги они подыскивали копателей могил и приобретали похоронную атрибутику, чтобы не вызывать лишних подозрений. Жертв спаивали водкой с клофелином. Когда человек засыпал, вывозили его на сельское кладбище, где жестоко убивали: душили, надевали на голову полиэтиленовый пакет, обматывали скотчем. Затем сбрасывали в яму и закапывали. Некоторые были погребены живыми.

Двух фигурантов дела Могилевский областной суд приговорил к смертной казни, еще двух к длительным срокам лишения свободы.-0-