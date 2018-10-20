Сотрудники КГК во время акции "Чистый лес" благоустроили территорию у "Хатыни"

20 октября, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля во главе с председателем Леонидом Анфимовым присоединился к акции "Чистый лес" и навел порядок в лесном массиве, прилегающем к мемориальному комплексу "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2010 года проводится акция "Чистый лес", когда неравнодушные граждане занимаются уборкой и наведением порядка в лесу. Ведь лес - это национальное богатство и достояние нашей республики. Поэтому мы силами центрального аппарата Комитета госконтроля, Департамента финансовых расследований, областных комитетов и управлений участвуем в акции, - сказал Леонид Анфимов. - "Хатынь" выбрали потому, что это святое для каждого белоруса место. Мемориальный комплекс в год посещают около 200 тыс. человек, и это не только граждане нашей республики, но и сопредельных государств, зарубежных стран. Важно показать им, что страна уделяет большое внимание содержанию не только комплекса, но и всего, что его окружает. Показать наше искреннее отношение и вечную память".

Перед началом уборки сотрудники комитета возложили цветы к Вечному огню, почтили память жертв трагедии.

Всего поддержать акцию вышли около 50 человек. Они очистили территорию леса от опавших веток и поваленных деревьев, мусора.

В регионах работники областных комитетов и управлений также определили для себя объекты уборки, чтобы на личном примере пропагандировать бережное отношение к лесу.-0-

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