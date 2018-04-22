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Сотрудники НОК во время субботника благоустроили территории CОК "Олимпийский" и "Заячьей поляны"

Общество 22.04.2018 | 11:43
Республиканский субботник Новости сюжета Республиканский субботник
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и сотрудники Национального олимпийского комитета благоустроили территории спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" и спортивно-оздоровительной базы "Заячья поляна" во время республиканского субботника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Сотрудники олимпийского комитета провели работы по уборке лыжероллерной трассы, стрельбища, окапыванию деревьев, уборке старых листьев и мусора, покраске бордюров и заборов, вырубке кустарника и высохших деревьев.

Ежегодно в республиканском субботнике участвуют представители госорганов, организаций, предприятий, бизнеса, общественных объединений. Особенность трудовой акции в нынешнем году - помощь в наведении порядка на своей малой родине.

Часть средств вырученных от республиканского субботника в 2018 году направят на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи: для организации дополнительных круглосуточных постов при оказании медицинской помощи, резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.-0-

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Теги
благоустройство, НОК Беларуси, субботник
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