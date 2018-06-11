Соцгарантии для безвозмездных доноров крови в Беларуси планируется значительно расширить

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется значительно расширить социальные гарантии для доноров, сдающих кровь и ее компоненты на безвозмездной основе, а также для почетных доноров. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике доктор медицинских наук доцент Людмила Макарина-Кибак сегодня на пресс-конференции в БЕЛТА.

По ее словам, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в законы по вопросам донорства крови и ее компонентов, который готовится к рассмотрению в первом чтении в Палате представителей. "В целях дальнейшего повышения активности граждан в регулярном и добровольном донорстве законопроектом значительно расширен социальный пакет безвозмездного донора и закреплен принцип 100% безвозмездного донорства", - отметила депутат.

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