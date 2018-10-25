Социальные услуги по договору ренты в Беларуси получают 20 минчан

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальные услуги на основании договора пожизненного содержания с иждивением (так называемая социальная рента) оказываются пока только в Минске, где заключено 20 таких договоров. Эти данные привела заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова на онлайн-конференции "Социальное обслуживание населения" на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

"Рентные отношения в соцобслуживании сегодня реализуются в Минске, где заключено 20 договоров пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета. Из них половина - при условии проживания гражданина в переданной под выплату ренты квартиры (социальные услуги оказываются территориальным центром), половина - с проживанием в доме-интернате", - отметила Татьяна Федорова.

Данная форма соцобслуживания доступна гражданам Беларуси, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в республике, достигшим 70-летнего возраста, не имеющим близких, обязанных по закону их содержать, и владеющим жилым помещением. Услуги могут предоставляться либо на дому, либо в стационарных учреждениях социального обслуживания. Для этого гражданин должен обратиться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства, чтобы заключить договор пожизненного содержания с иждивением за счет средств местного бюджета.

В этом случае владелец жилья передает свою квартиру в собственность города или района в обмен на пожизненное содержание с иждивением. Оно включает предоставление без взимания платы социальных услуг, предусмотренных перечнем бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания; ежемесячные платежи по содержанию с иждивением не менее двукратного размера базовой величины (1 БВ равна Br24,5) и др. При этом сохраняется выплата пенсии в полном размере.

Квартиры получателей ренты после их смерти используются как коммерческое либо социальное жилье.

Эксперимент по социальной ренте проводился в Минске несколько лет. В 2011 году шла работа над созданием нормативной базы по внедрению механизма рентных отношений (кстати, в ее основу положен опыт Москвы), проект стартовал в 2012 году. После анализа результатов проекта постановлением Совета Министров от 9 февраля 2017 года №112 установлен единый порядок заключения договоров ренты для всей республики. То есть сейчас такой возможностью могут пользоваться жители не только столицы.-0-