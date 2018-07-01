Социальный клип с участием Ирины Дорофеевой и школьников презентуют 2 июля в Минске

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный клип на композицию "Любовь и радость - Беларусь" в исполнении заслуженной артистки Беларуси депутата Палаты представителей презентуют в Минске 2 июля, сообщили БЕЛТА в управлении образования Центрального района города.
Съемки организовала администрация Центрального района, съемочными площадками на время стали основные достопримечательности столицы - стела "Минск - город-герой", площадь Государственного флага, Большой театр оперы и балета Беларуси, Троицкое предместье и др.
Вместе с Ириной Дорофеевой в клипе снялись учащиеся школ, гимназий, лицеев, а также воспитанники центров дополнительного образования и музыкальных школ района. Песня исполнена в новой аранжировке, дети поют ее вместе с заслуженной артисткой Беларуси.
Проект призван содействовать гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, развитию чувства национальной гордости и любви к родине и народу.-0-
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