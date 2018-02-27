Социсследование: большинство молодых людей выбирают оригинальные продукты питания, лекарства и БАДы

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство респондентов из числа молодежи выбирают оригинальные продукты питания, лекарства и БАДы. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования "Молодежный бренд", которые сегодня были презентованы в пресс-центре БЕЛТА.

"Молодежь старается покупать недешевые вещи. Естественно, влияет мода на определенные товары, реклама, привычки, устойчивое представление о том, как должно быть. Скидки, кстати, не всегда влияют. Что касается гаджетов, то тут речь точно не идет о дешевой продукции - молодежь выбирает максимально продвинутые, стильные вещи. Есть предприятия, продукцию которых молодежь устойчиво выбирает. У этих предприятий регулярно появляются новинки, которым удается привлекать и удерживать внимание молодых людей", - отметила заместитель председателя Ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" Валентина Дынич.

По итогам исследования, из предложенных для оценки групп товаров респонденты более активно поддерживают оригинальных производителей продуктов, лекарств и биологически активных добавок. Молодежь оказалась наиболее индифферентной по отношению к выбору производителей одежды и обуви. Было выявлено, что большинство респондентов (59%) не интересуется контрафактной продукцией и местами ее приобретения целенаправленно. Поиском подобной информации занимается около 10% респондентов из числа всех опрошенных. Если же молодые люди намеренно ищут информацию об этой продукции и местах ее приобретения, они пользуются интернетом (98%).

Большинство респондентов (55% в совокупности) в той или иной мере склонны отказаться от осознанной покупки контрафактной продукции, в то время как 33% осознанно склонны ее приобрести. Основным мотивом осознанного приобретения такой продукции молодежью является денежный фактор - более низкая стоимость по сравнению с оригиналом (91%). Также среди ведущих мотивов - приемлемый уровень качества и доступность подделок для приобретения в месте проживания респондента. Среди мотивов осознанного отказа от приобретения контрафактной продукции наиболее весомым для респондентов выступает ее низкое качество по сравнению с оригинальной (72%). На отказ от приобретения контрафакта оказывает влияние и негативный опыт его приобретения и использования в прошлом, принципиальная установка респондентов на отказ от приобретения и эксплуатации подделок.

Значительная часть респондентов в настоящее время пользуется торрентами (около 75%), и это программное обеспечение не вызывает у них негативных эмоций, связанных с нарушением авторских прав. Негативно относится к данной программе каждый пятый респондент, принявший участие в исследовании.

Социологическое исследование "Молодежный бренд" было проведено Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" совместно с Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК БРСМ. В исследовании приняли участие более 1 тыс. белорусов в возрасте от 15 до 30 лет.-0-

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