Социсследование по имиджу БРСМ проведут осенью

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи планирует осенью провести социологическое исследование по имиджу общественного объединения. Об этом сегодня шла речь на встрече представителей Центрального комитета БРСМ и Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие состоялось по инициативе БРСМ. Союз молодежи планирует в сентябре-октябре провести силами своей лаборатории серию социологических исследований в целях изучения отношения молодежи и представителей экспертного сообщества к организации. В связи с этим общественное объединение рассчитывает на методическую поддержку со стороны ИАЦ, с которым у него сложилось конструктивное сотрудничество в реализации исследовательских проектов. Директор центра Алексей Дербин отметил, что ИАЦ с учетом имеющихся у него наработок и организационного опыта готов оказать необходимое содействие молодежному объединению.

Секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова рассказала о деятельности Молодежной лаборатории социологических исследований. За последние три года в БРСМ провели 44 среза общественного мнения. Результаты работы лаборатории имеют практическое применение при подготовке различных молодежных мероприятий и реализации проектов общественного объединения. К примеру, основываясь на итогах социсследований, делегаты недавнего съезда обозначили одним из приоритетов союза молодежи работу по пропаганде здорового образа жизни.

Кроме того, Александра Гончарова привела данные проведенного в 2017 году опроса по трудоустройству молодежи. Согласно его результатам, большинство студентов (70%) выразили уверенность, что смогут найти в Беларуси работу по специальности. "Эта информация позволила лучше понимать трудовые настроения юношей и девушек, их ожидания от взрослой жизни, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Итоги исследования учтены при планировании деятельности нашей организации по решению проблем занятости молодежи".

Во время обсуждения механизма реализации имиджевого проекта БРСМ в центре порекомендовали сочетать количественные и качественные социологические методы: классические анкетные опросы, глубинные интервью, онлайн-опросы и другие. Планируется, что специалисты ИАЦ примут участие в проведении тренингов для интервьюеров опросной сети БРСМ в регионах страны. Кроме того, социологи центра готовы оказать консультационную помощь при составлении программы проекта, расчете выборки респондентов и подготовке соответствующего инструментария.

Лаборатория БРСМ намерена в перспективе расширить круг исследований, охватив также тематику миграционного поведения белорусских юношей и девушек, предпринимательской деятельности, особенностей патриотического мышления молодежи, ее готовности к инновационной деятельности.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении совместной работы в форматах круглого стола, семинаров, конференций и других.-0-