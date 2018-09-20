Соцопрос: 40% респондентов считают высокой эффективность борьбы с коррупцией в Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт социологии Национальной Академии наук Беларуси провел соцопрос об эффективности работы милиции: 40% респондентов считают высокой эффективность борьбы с коррупцией. Такая информация размещена на сайте МВД.

Около 40% опрошенных считают уровень эффективности борьбы с коррупцией высоким, проинформировали в МВД. При этом, как обратили внимание в милицейском ведомстве, 33,8% людей уверены, что милиция принимает достаточно мер, чтобы решать эту проблему. Затруднились оценить эффективность противодействия коррупции 41,5% респондентов.

В исследовании приняли участие: мужчины - 46 %, женщины - 54 %, молодежь до 30 лет - 26%, горожане - 74 %, сельчане - 26 %.-0-