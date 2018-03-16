Совершенствование техрегламентов в полиграфии и издательском деле обсудили в Мининформе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос совершенствования техрегламентов и госстандартов в полиграфии и издательском деле обсуждался сегодня на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства в Министерстве информации Беларуси, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

В ходе заседания члены совета и приглашенные на заседание представители организаций отрасли высказали ряд конструктивных предложений, направленных на совершенствование технических нормативных правовых актов в области полиграфии и издательского дела.

Внесены предложения по унификации действующих положений санитарных норм и правил, государственных стандартов, по созданию республиканской базы действующих технических условий, по разработке регламентирующих документов на электронные издания, целесообразности отмены отдельных постановлений и приказов Министерства информации по данным вопросам.

Поступившие предложения будут обобщены и направлены для рассмотрения в Государственный комитет по стандартизации и Министерство здравоохранения.-0-