Совершенствование техрегламентов в полиграфии и издательском деле обсудили в Мининформе

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос совершенствования техрегламентов и госстандартов в полиграфии и издательском деле обсуждался сегодня на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства в Министерстве информации Беларуси, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В ходе заседания члены совета и приглашенные на заседание представители организаций отрасли высказали ряд конструктивных предложений, направленных на совершенствование технических нормативных правовых актов в области полиграфии и издательского дела.
Внесены предложения по унификации действующих положений санитарных норм и правил, государственных стандартов, по созданию республиканской базы действующих технических условий, по разработке регламентирующих документов на электронные издания, целесообразности отмены отдельных постановлений и приказов Министерства информации по данным вопросам.
Поступившие предложения будут обобщены и направлены для рассмотрения в Государственный комитет по стандартизации и Министерство здравоохранения.-0-
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