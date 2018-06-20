Совет Федерации ратифицировал соглашение об обучении в российских заграншколах детей дипломатов Беларуси

20 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации сегодня единогласно ратифицировала белорусско-российское межправительственное соглашение об обучении в российских заграншколах детей сотрудников дипломатических представительств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Данное соглашение, подписанное 15 августа 2017 года, дает право на бесплатное обучение в школах загранучреждений МИД России детей сотрудников белорусских представительств. Документ уже ратифицирован Госдумой России 6 июня.

Как отметил, представляя документ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров, целью соглашения является укрепление общего гуманитарного пространства Союзного государства.

По данным МИД России, соглашение может коснуться примерно 100 белорусских детей, которые должны ежегодно проходить обучение в заграншколах в 35 странах.-0-