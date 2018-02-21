Совет Министров Беларуси одобрил проект союзной программы "Паритет"

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проект программы Союзного государства "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства и государств - участников Договора о создании Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере" ("Паритет"). Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №140 от 16 февраля 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, одобрен представленный Оперативно-аналитическим центром при Президенте Беларуси и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления проект программы "Паритет" для его внесения в установленном порядке в Совет Министров Союзного государства.-0-