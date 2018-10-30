Совет ПА ОДКБ одобрил модельный закон об обеспечении безопасности крупных спортивных мероприятий

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ сегодня в Москве одобрил проект модельного закона об обеспечении безопасности крупных международных и спортивных мероприятий. Об этом по итогам заседания, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

"Принята концепция нормативно-правового документа, который направлен на обеспечение безопасности во время проведения важных международных, спортивных мероприятий. Это очень важно для Беларуси, вы знаете, что в следующем году мы проводим II Европейские игры, а в 2021 году - чемпионат мира по хоккею", - сказал Владимир Андрейченко.

Белорусская парламентская делегация во главе с Владимиром Андрейченко сегодня в Москве принимает участие в мероприятиях по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ.

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