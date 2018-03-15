Совет по развитию предпринимательства предлагает усовершенствовать подготовку по техническим специальностям

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства направил в Министерство образования письмо по вопросу разработки системы мер, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки работников по техническим специальностям, в том числе путем обеспечения сотрудничества и кооперации производственных предприятий и учреждений среднего специального и высшего образования. Такая информация размещена на сайте совета, сообщает БЕЛТА.

По мнению членов совета, качество подготовки специалистов в учреждениях образования далеко не всегда соответствует требованиям работодателей. "Налицо ситуация, когда количество выпускников вузов и колледжей ежегодно растет, а бизнес, особенно производственный, продолжает испытывать дефицит необходимых квалифицированных кадров. В связи с этим крайне важным является повышение качества и совершенствование структуры подготовки специалистов в вузах и колледжах, максимальное ее приближение к требованиям рынка труда", - считают в совете.

Разрыв между рынком труда и рынком образовательных услуг объясняется рядом причин. Так, с одной стороны, сложившаяся система образования, основанная на производстве и передаче знаний, зачастую дает отказы в силу того, что либо знания устаревают раньше, чем выпускник покидает стены образовательного учреждения, либо знания имеют исключительно теоретический характер, оторваны от реальной экономической ситуации и действующих условий функционирования бизнеса. Поэтому нередко работодатели не удовлетворены качеством подготовки молодых специалистов. С другой стороны, предъявляемые к выпускникам колледжей и вузов требования работодателей не всегда носят конструктивный характер.

"Неактуальность традиционного образования и несоответствие систем обучения изменяющимся требованиям рынка труда весьма затрудняют переход от учебы к работе. Это повышает уровень безработицы среди молодежи и подчеркивает необходимость диверсификации видов и форм обучения, усиления гибкости и адаптируемости поставщиков образовательных услуг, развития средств согласования спроса и предложения и т.д.", - отметили в совете.

Для изменения ситуации необходима трансформация механизмов отношений между работодателями и учреждениями образования. Как полагают в Совете по развитию предпринимательства, в части профессионально-технической подготовки кадров целесообразно внедрение дуальной системы образования, опыт применения которой в европейских странах, например в Германии, составляет уже более 100 лет. При этом подготовка специалистов осуществляется на основе договоров между учащимися и работодателями, которые регулярно контролируют процесс их теоретического и практического обучения.

Что касается подготовки специалистов с высшим образованием, то также необходима выработка и реализация совместных согласованных действий учебных заведений и бизнеса, отметили в совете. Для обеспечения этого, с одной стороны, требуется более активное участие работодателей в образовательном процессе, а с другой - наличие регулярной обратной связи образования с предприятиями.-0-