Совет по сотрудничеству в образовании стран СНГ рассмотрит соглашение о равных правах на поступление в вузы

18 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект соглашения о предоставлении равных прав гражданам СНГ для поступления в вузы стран - участниц Содружества будет представлен 19 апреля в Москве на заседании Совета по сотрудничеству в области образования стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН), на базе которого пройдет заседание совета.
"На повестке - механизмы повышения качества образования, расширение возможностей академической и научной мобильности на пространстве стран СНГ, - отметили в РУДН. - Так, будет рассмотрен проект соглашения о предоставлении равных прав гражданам СНГ для поступления в высшие учебные заведения стран - участниц Содружества. Положение о международном фестивале педагогического мастерства - один из приоритетных вопросов. Особое внимание будет уделено функционированию Сетевого университета СНГ".
Ожидается, что в заседании примут участие министр образования Беларуси Игорь Карпенко, министры образования и науки России, Кыргызстана, Таджикистана, представители образовательных ведомств Казахстана и Армении, Исполнительного комитета СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, ректоры ведущих университетов стран Содружества.-0-
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