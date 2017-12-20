20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики будет совершенствовать институт парламентского мониторинга. Такую задачу поставил сегодня, закрывая третью сессию верхней палаты белорусского парламента, ее председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что сенаторам "наряду с законопроектной деятельностью надо совершенствовать институт парламентского мониторинга". Он пояснил, что речь идет не о каком-то виде контроля. "Совет Республики должен иметь обратную связь с мест: как работают принятые законы, насколько эффективны их нормы и правоприменительная практика, что следует предпринять для совершенствования законодательства", - сказал Михаил Мясникович.

Спикер сформулировал некоторые общие задачи на ближайшую перспективу. Так, он ориентировал сенаторов на активное взаимодействие с Палатой представителей, Советом Министров, Администрацией Президента, Национальным центром законодательства и правовых исследований и другими государственными органами на всех стадиях законотворческого процесса. "Мы должны быть очень естественно в него вмонтированы", - сказал он.

Руководитель верхней палаты парламента напомнил также, что 13 декабря с участием главы государства состоялся II Съезд ученых Беларуси, где были приняты смелые стратегические решения по вопросам научного и инновационного развития страны на период до 2040 года. Михаил Мясникович выразил убежденность, что определять такие горизонты может только то государство, которое уверено в своей политике, где устойчиво работает экономика, имеются эффективные социальные стандарты и доверие населения, - и в Беларуси такие условия созданы. Совет Республики спикер ориентирует на формирование системного законодательства, обеспечивающего результативную научную, научно-техническую и инновационную деятельность.

Михаил Мясникович коснулся принятых главой государства актов по либерализации бизнеса. Председатель Совета Республики считает это очень важным, но лишь первым этапом большой работы. Перед парламентариями, по его словам, стоит задача в кратчайшие сроки привести в соответствие с ними огромный массив регламентирующих документов, обеспечить информационную поддержку их реализации.

"Продолжая свою деятельность в межсессионный период, нельзя забывать о необходимости обеспечения эффективности законов. Принятые нами акты не должны превращаться в "библиотеку законодательства", а должны работать", - подчеркнул председатель Совета Республики.

Важной задачей на предстоящий период для сенаторов Михаил Мясникович назвал унификацию и гармонизацию законодательства Беларуси и России, регулирующего хозяйственную деятельность, взаимный доступ на рынки. Третья сессия и по вопросам союзного строительства оказалась очень содержательной. Члены Совета Республики активно продвигали выработанные белорусской стороной предложения. Эти вопросы касались в первую очередь приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. "Работа над документом шла не очень просто. Приходилось убеждать не столько российских партнеров, сколько чиновников из интеграционных структур. Наши аргументы были убедительными. В результате в проекте нашли отражение все инициативы Совета Республики", - отметил руководитель верхней палаты парламента.

Спикер напомнил, что на днях в Брянске на 53-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошли парламентские слушания по сближению белорусского и российского законодательства для обеспечения равных прав граждан. "Мы намерены и далее вести активную деятельность, цель которой - формирование единого правового пространства Беларуси и России", - резюмировал Михаил Мясникович.-0-