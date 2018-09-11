Советский район Минска и район Чаннин Шанхая подписали соглашение о сотрудничестве

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский район Минска и район Чаннин Шанхая подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Советского района.

Церемония состоялась сегодня во время визита китайской делегации в Минск. Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов, взаимодействии в различных сферах, обмене опытом. Председатель Народного правительства района Чаннин Гу Хунхуэй пригласил представителей администрации посетить Шанхай.

Во встрече приняли участие также представители пяти минских предприятий. В частности, ООО "Магия света" предложило бизнесменам из Поднебесной сотрудничество в производстве защитных голограмм. ОАО "Промсвязь" уже имеет опыт работы с такими китайскими партнерами, как ZTE и Huawei, и рассчитывает найти партнеров в Шанхае, в том числе для участия в проекте по выносу производства предприятия в индустриальный парк "Великий камень".

ООО "Сол инструментс" за три года поставило на китайский рынок более 100 единиц наукоемкого оборудования, в ближайшее время намерено представить новинки лазеров и микроскопов на выставке спектроскопии в Шанхае. С инвестиционным предложением по созданию многофункционального медицинского центра и научно-практического центра по изготовлению лицевых эктопротезов выступило предприятие "Медицинская инициатива", ООО "Минг Ю" презентовало полный спектр услуг по ведению иностранного бизнеса на территории Беларуси, начиная от приема делегаций, обеспечения оформления миграционных документов и заканчивая бухгалтерскими, финансовыми, юридическими услугами и услугами по сертификации в строительстве.

Сотрудничество между двумя районами началось в 1994 году, когда было подписано первое соглашение о взаимодействии. За это время товарооборот вырос в разы. С каждым годом все больше предприятий района взаимодействуют с КНР. Сегодня делегация Чаннина посетила научно-технологический парк БНТУ "Политехник", гимназию №23, ЦУМ.-0-