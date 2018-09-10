10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советы активной молодежи заработают в БРСМ с октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Мы хотим с 1 октября запустить такие советы, которые будут объединять на самом разном уровне от регионального до республиканского самых ярких лидеров, чтобы они всегда были у нас на виду. Возьмем, допустим, совет лидеров школьной молодежи, который объединит лучших секретарей первичных организаций районов. Лучшие из них войдут в состав областного и республиканского советов. Университетский совет объединит всех секретарей первичных организаций БРСМ университетов. Аналогичные объединения будут созданы на базе средних специальных и профессионально-технических учреждений образования, в трудовых коллективах", - пояснила Юлия Зинкевич.

По ее словам, таким образом будет налажена связь с самыми различными категориями молодежи и будет четкое понимание того, что волнует активистов союза разных возрастных групп. "Наша основная задача - чтобы активная молодежь общалась между собой. Чтобы, к примеру, школьник из Иваново знал школьника из Глубокого, студент из Могилева знал учащегося из Бреста, чтобы работающий на предприятии в Новополоцке знал своего коллегу, который трудится на "Беларуськалии". Мы хотим объединить Беларусь, как бы это громко ни звучало", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Такие советы активной молодежи станут эффективной площадкой для диалога и обмена опытом. "Общение молодежи будет организовано не только во время заседаний советов, но и через наши группы в социальной сети", - добавила Юлия Зинкевич.-0-