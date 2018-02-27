Совместное заседание коллегий Минобразования Беларуси и России пройдет в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России пройдет сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Минобразования.

В повестке дня ряд вопросов. Планируется, что стороны обсудят выполнение первоочередных задач развития Союзного государства в сфере образования, науки и молодежной политики. Кроме того, на коллегии будет рассмотрен ход реализации государственной политики в сфере образования в Беларуси и России, перспективные направления формирования общего образовательного пространства СГ.

Ожидается, что в совместной коллегии примут участие руководители профильных министерств Беларуси и России - Игорь Карпенко и Ольга Васильева, а также председатель ГКНТ Александр Шумилин и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.-0-