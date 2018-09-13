Совмин Беларуси утвердил соглашение по межгосударственной стандартизации в СНГ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации в Содружестве Независимых Государств. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №662, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Соглашение было подписано 1 июня 2018 года по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.-0-
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