Совмин Беларуси утвердил соглашение по межгосударственной стандартизации в СНГ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации в Содружестве Независимых Государств. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №662, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Соглашение было подписано 1 июня 2018 года по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.-0-