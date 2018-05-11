Совмин направил в Палату представителей законопроект с нормами по корректировке статьи 328 УК

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
"Совет Министров 11 мая 2018 года направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Закона Республики Беларусь "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь", - проинформировали в пресс-службе. Данный законопроект содержит нормы, направленные на корректировку статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Законопроект также предусматривает существенную корректировку Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. В частности, к новациям можно отнести максимальный отказ от назначения наказания в виде лишения свободы, минимизацию количества деяний с формальными составами преступления - теперь будет предусматриваться ответственность только при условии причинения ущерба, а размер крупного и особо крупного ущерба, которые влекут уголовную ответственность, существенно увеличивается.-0-
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