Совмин направил в Палату представителей законопроект с нормами по корректировке статьи 328 УК

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Совет Министров 11 мая 2018 года направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь проект Закона Республики Беларусь "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь", - проинформировали в пресс-службе. Данный законопроект содержит нормы, направленные на корректировку статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Законопроект также предусматривает существенную корректировку Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. В частности, к новациям можно отнести максимальный отказ от назначения наказания в виде лишения свободы, минимизацию количества деяний с формальными составами преступления - теперь будет предусматриваться ответственность только при условии причинения ущерба, а размер крупного и особо крупного ущерба, которые влекут уголовную ответственность, существенно увеличивается.-0-