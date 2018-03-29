Совмин одобрил более 10 проектов международной технической помощи

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров постановлением правительства от 29 марта 2018 года №232 одобрен ряд проектов международной технической помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению одобрены следующие проекты международной техпомощи: "Амбулаторное лечение туберкулеза - время для нас, деньги для страны, здоровье для всех! (фаза 2)"; "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне"; "Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси"; "Инновационное образование в сфере информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития"; "Образовательная среда для дронов"; "Повышение инновационных компетенций и предпринимательских навыков в инженерном образовании"; "Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап - Регионализация"; "Разработка образовательных модулей по праву для подготовки специалистов педагогического профиля как вклад в становление системы образования, основанной на защите прав участников образовательного процесса в странах с переходной экономикой"; "Содействие в укреплении национального статистического потенциала в области производства и распространения информации о положении детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями для мониторинга выполнения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития".

Кроме того, были одобрены проекты "Укрепление потенциала Республики Беларусь в области реадмиссии"; "Укрепление Государственной программы по генетическим ресурсам растений в Беларуси для сохранения и использования генетических ресурсов растений"; "Укрепление потенциала национальных служб фитосанитарного контроля в 4 странах Восточной Европы"; "Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь".

Документом определены министерства и ведомства, которые будут осуществлять координацию и эффективный контроль за реализацией этих проектов международной технической помощи.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-