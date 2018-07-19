Совмин одобрил проект соглашения с Еврокомиссией о финансировании второго этапа программы МОСТ

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Европейской комиссией о финансировании проекта международной технической помощи "MOBILITY4EU - МОСТ Этап II Программы мобильности для целенаправленных межличностных контактов". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 июля 2018 года №533, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением одобрен проект соглашения между правительством Беларуси и Еврокомиссией о финансировании проекта техпомощи в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов МОСТ - проект Европейского союза, направленный на расширение контактов между гражданами ЕС и Беларуси с целью обмена передовым опытом и улучшения взаимопонимания. МОСТ предоставляет возможность посетить ЕС с целью установления и углубления профессиональных контактов. Ключевыми секторами проекта МОСТ являются культура, образование и молодежь, наука и технологии. Также принимаются заявки из других областей, например, экономики, здравоохранения и т.д.-0-