Совмин одобрил проект соглашения с Латвией о международном ж/д сообщении

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект соглашения между правительствами Беларуси и Латвии о международном железнодорожном сообщении в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 19 сентября 2018 года №685, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Министерство транспорта и коммуникаций уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, а также на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-