Совмин одобрил проект соглашения СНГ о взаимодействии в борьбе с болезнями леса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект Соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств - участников СНГ в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 13 октября 2018 года №736, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Совмин разрешил при необходимости вносить в проект соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.448 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN