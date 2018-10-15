Совмин одобрил проект соглашения СНГ о взаимодействии в борьбе с болезнями леса

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект Соглашения о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств - участников СНГ в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 13 октября 2018 года №736, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совмин разрешил при необходимости вносить в проект соглашения изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-