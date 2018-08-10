Совмин одобрил проекты международной техпомощи в сфере ЖКХ и приграничного сотрудничества

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проекты международной техпомощи в сфере ЖКХ и приграничного сотрудничества. Это предусмотрено постановлением Совмина от 9 августа 2018 года №584, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Координацию и контроль за реализацией проекта международной технической помощи "Сотрудничество Тракайского и Лидского районов по эффективному управлению природными ресурсами и охране окружающей среды" обеспечивает Гродненский облисполком, проекта "Энергия биомассы - превращение природного потенциала в региональное сотрудничество" - Национальная академия наук Беларуси.

За проект по активизации малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси будет отвечать Гомельский облисполком. Министерство жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает координацию проекта по сточным водам в Лиде.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-