Совмин одобрил три проекта международной техпомощи экологической и туристической направленности

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил три проекта международной технической помощи экологической и туристической направленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Соответствующее решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине и закреплено постановлением правительства от 15 июня 2018 года №455.

Речь идет о проектах "Шляхом Тызенгауза" по созданию туристического маршрута с целью продвижения культурно-исторического наследия городов Сокулки и Гродно; "Согласованное управление утилизацией озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Беларуси, Украине, Казахстане и Армении (региональный демонстрационный проект)" и "Проект ЮНЕП - ГЭФ по устойчивому наращиванию потенциала для эффективного участия в механизме посредничества по биобезопасности".

Согласно документу координацию и эффективный контроль за реализацией указанных проектов обеспечивают Гродненский облисполком, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Национальная академия наук соответственно.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-