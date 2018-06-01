Совмин определил порядок деятельности в Беларуси представительств иностранных организаций

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 30 мая 2018 года №408 утверждено положение о порядке открытия и деятельности в Беларуси представительств иностранных организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документ определяет порядок открытия и деятельности в Беларуси представительств юридических лиц и иных организаций, зарегистрированных в установленном порядке в иностранном государстве, административно-территориальных единиц иностранных государств.

Согласно положению иностранные организации вправе открывать на территории Беларуси свои представительства на основании решений о выдаче разрешений, принимаемых облисполкомом (Минским горисполкомом) по месту нахождения представительства иностранной организации, если иное не установлено законодательными актами и (или) международными договорами. Министерство иностранных дел осуществляет методологическое сопровождение деятельности исполкомов по выдаче разрешений на открытие представительств иностранных организаций (разрешений на продление срока действия разрешений на открытие таких представительств), а также по прекращению деятельности данных представительств.

Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, расположенное на территории Беларуси, защищающее и представляющее интересы иностранной организации и иные не противоречащие законодательству функции. Представительство не является юридическим лицом. Численность иностранных граждан - сотрудников представительства (включая руководителя) не может превышать 5 человек.

Представление интересов иностранной организации лицами, командированными в Беларусь для ведения переговоров, может осуществляться без открытия представительства.

При этом не допускается создание представительств иностранных организаций, деятельность которых направлена на свержение либо насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности и безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание национальной, религиозной и расовой вражды, а также деятельность которых может причинить ущерб правам и законным интересам граждан; осуществление представительствами иностранных организаций страховой деятельности, в том числе оказание консультационных и информационных услуг по страхованию.-0-