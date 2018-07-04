Совмин скорректировал правила бытового обслуживания потребителей

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 29 июня 2018 года №515 скорректированы правила бытового обслуживания потребителей, а также положение о порядке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов. Соответствующие изменения внесены в постановления правительства от 14 декабря 2004 года №1590 и от 30 октября 2013 года №944, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совмина.

В частности, субъекты, оказывающие бытовые услуги, могут самостоятельно устанавливать режим работы принадлежащих им объектов бытового обслуживания, режим работы без (вне) объектов, без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами и обеспечивать его соблюдение. Исключение составляет режим работы после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения указанных объектов.

Также в правилах бытового обслуживания потребителей скорректирована глава "Особенности оказания бытовых услуг сельским КПП" (сельским комплексным приемным пунктом по приему заказов на бытовые услуги от населения) с учетом изменений нормативов государственных социальных стандартов, внесенных постановлением правительства от 25 августа 2017 года №654 и действующих в сфере бытового обслуживания.

Что касается изменений в положение о порядке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов, то в соответствии с принятым постановлением член гаражного кооператива - индивидуальный предприниматель вправе использовать гараж в качестве мастерской для оказания услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива.

При этом, оказывая услуги, он обязан соблюдать общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-