Совмин установил стоимость призов для победителей конкурсов Армейских международных игр в Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 25 июля 2018 года №566 установил стоимость призов для победителей (призеров) конкурсов Армейских международных игр, проводимых на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Стоимость призов, вручаемых по итогам этапов конкурсов победителю и обладателю диплома I степени, составил до 40 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5), призеру и обладателю диплома II степени - до 30 базовых величин, призеру и обладателю диплома III степени - до 20 базовых величин.
Стоимость призов, которые будут вручаться по итогам конкурсов (каждому члену команды): победителю и обладателю диплома I степени - до 45 базовых величин, призеру и обладателю диплома II степени - до 40 базовых величин, призеру и обладателю диплома III степени - до 20 базовых величин.
Расходы на приобретение призов будут в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны в республиканском бюджете на содержание Вооруженных Сил, а также других источников.-0-
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