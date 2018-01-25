Совмин утвердил комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2018 год

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2018 год. Это предусмотрено постановлением Совмина №52 от 24 января 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Документом определено более 80 мероприятий. В частности, запланирована разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего формирование и государственную финансовую поддержку инновационно-промышленных кластеров, организацию деятельности научно-технологического парка в области нано-, биоиндустрии и фармацевтической промышленности, формирование инновационно-промышленных кластеров на базе субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в документе обозначена подготовка проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Беларуси механизмов, направленных на формирование системы венчурной деятельности с учетом зарубежного опыта.

В целях стимулирования развития инновационного предпринимательства предусмотрено создание инновационных предприятий (производств) с участием научных организаций и учреждений высшего образования технического и технологического профилей, а также обеспечение участия общественных объединений предпринимателей в выработке и реализации инновационной политики на принципах государственно-частного партнерства.

Наряду с этим планируется развитие стартап-движения, включая оказание организационной, информационной, а также государственной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную предпринимательскую деятельность, на установление профессионально-деловых связей изобретателей и начинающих инновационных предпринимателей с потенциальными инвесторами и деловыми партнерами.

Для совершенствования системы финансирования и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности предусматривается предоставление не менее 20% от общего объема расходов республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности, на проведение научных исследований и разработок, которые направлены на формирование высокотехнологичных секторов национальной экономики, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

Кроме того, запланировано расширение практики оказания государственной финансовой поддержки при реализации инновационных проектов в виде предоставления инновационных ваучеров и грантов.

Ответственным исполнителям комплекса мероприятий поручено представить в Государственный комитет по науке и технологиям информацию о ходе его выполнения за первое полугодие - до 25 июля 2018 года, за год - до 25 января 2019 года.

Государственный комитет по науке и технологиям представит в Совет Министров отчет о ходе выполнения комплекса мероприятий соответственно до 25 августа 2018 года и до 25 февраля 2019 года.-0-