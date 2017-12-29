Совмин утвердил перечень печатных СМИ, которым в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета. Соответствующее решение содержится в постановлении №1004 от 26 декабря 2017 года, опубликованном сегодня на
Поддержка из республиканского бюджета будет оказываться в 2018 году редакциям 23 печатных средств массовой информации. Речь идет о таких СМИ, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Беларусь. Belarus", "Белорусская нива", "Бярозка", "Вместе!", "Вясёлка", "Журнал специального назначения", "Звязда", "Знамя юности", "Зорька", "Культура", "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Народная асвета", "Народная газета", "Нёман", "Полымя", "Родная прырода", "Рэспубліка", "Советская Белоруссия", "Спортивная панорама", The Minsk Times (приложение "Голас Радзімы").-0-
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