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Совмин утвердил перечень печатных СМИ, которым в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета

Общество 29.12.2017 | 07:23
Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета. Соответствующее решение содержится в постановлении №1004 от 26 декабря 2017 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Поддержка из республиканского бюджета будет оказываться в 2018 году редакциям 23 печатных средств массовой информации. Речь идет о таких СМИ, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Беларусь. Belarus", "Белорусская нива", "Бярозка", "Вместе!", "Вясёлка", "Журнал специального назначения", "Звязда", "Знамя юности", "Зорька", "Культура", "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Народная асвета", "Народная газета", "Нёман", "Полымя", "Родная прырода", "Рэспубліка", "Советская Белоруссия", "Спортивная панорама", The Minsk Times (приложение "Голас Радзімы").-0-

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