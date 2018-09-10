Совмин утвердил порядок отбора иностранцев для обучения за счет грантов в Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден порядок отбора иностранных граждан для обучения за счет грантов в госучреждениях высшего и среднего специального образования Беларуси. Это следует из постановления Совета Министров от 7 сентября №646, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Иностранных граждан будут отбирать для обучения в белорусских учреждениях образования в три этапа. На первом этапе дипломатические представительства Беларуси за рубежом до 20 февраля принимают от них документы. Второй этап проводит созданная Министерством образования комиссия, на заседаниях которой рассматриваются предварительные списки кандидатов и представленные документы, формируется список кандидатов, рекомендуемых для участия в третьем этапе отбора. В этот список не включаются кандидаты, имеющие средний балл документа об образовании (текущей аттестации за последний год обучения) ниже 7,5 балла по десятибалльной шкале либо ниже 75% из 100 в процентном эквиваленте. Министерство образования по результатам работы комиссии до 1 мая предоставляет учреждениям образования списки кандидатов.

Третий этап будет проводиться до 15 июня в форме собеседования, во время которого устанавливается уровень владения языком, на котором осуществляется образовательный процесс. При поступлении на специальности (направления специальностей) профиля образования "искусство и дизайн", специальности "искусствоведение (по направлениям)", "музыковедение" кандидаты также проходят собеседование по дисциплине "творчество". Учреждения образования информируют кандидатов об участии в собеседовании до 20 мая. Собеседования могут быть организованы дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По итогам собеседования учреждения образования до 20 июня направляют на согласование в Министерство образования списки кандидатов, отобранных для обучения.

При этом расходы на проезд к месту обучения и обратно, проживание, питание, медицинское страхование, оформление виз и регистрацию иностранные граждане оплачивают за счет собственных средств или других источников, не запрещенных законодательством.

Постановление принято на основании указа Президента от 12 июня 2018 года №232 "О грантах на обучение" и вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-