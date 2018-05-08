Совмин утвердил порядок проведения проверки полезной модели на соответствие условиям патентоспособности

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 7 мая 2018 года №340 утверждено положение о порядке проведения проверки полезной модели на соответствие условиям патентоспособности и принятия решения по ее результатам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно положению, проверка полезной модели на соответствие условиям патентоспособности проводится государственным учреждением "Национальный центр интеллектуальной собственности" (патентный орган) по ходатайству физического или юридического лица.

При установлении соответствия полезной модели, выраженной формулой, приведенной в патенте, условиям новизны и промышленной применимости патентный орган принимает решение о ее соответствии или несоответствии условиям патентоспособности.

Решение, принятое по результатам проверки, передается в Апелляционный совет при патентном органе.

Документ вступает в силу с 7 июля 2018 года.-0-