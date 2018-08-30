Совмин утвердил порядок проведения токсиколого-гигиенической оценки средств защиты растений

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 27 августа 2018 года №618 утверждено положение о порядке проведения токсиколого-гигиенической оценки средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Токсиколого-гигиеническая оценка проводится в соответствии с критериями и методами, определенными Министерством здравоохранения. По ее результатам аккредитованная организация выдает протокол испытаний (исследований) подконтрольных товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза.

Также постановлением утверждено положение о порядке аккредитации Министерством здравоохранения юридических лиц на проведение токсиколого-гигиенической оценки средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации. Согласно документу аккредитация проводится комиссией, создаваемой Минздравом. Комиссия вправе обследовать юрлицо, подавшее заявление о проведении аккредитации, для подтверждения предоставленных сведений.

Министерство здравоохранения обеспечивает ведение реестра юридических лиц, аккредитованных на проведение токсиколого-гигиенической оценки средств защиты растений, подлежащих государственной регистрации, а также ведение делопроизводства и хранение документов, необходимых для выдачи свидетельств, включая приобретение, хранение, оформление и использование бланков.

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Постановление принято в соответствии с законом от 25 декабря 2005 года "О карантине и защите растений" и вступает в силу после официального опубликования.-0-